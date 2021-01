“Ik geniet er zelfs van”: zangeres Grimes, vriendin van Elon Musk, heeft 'eindelijk' corona

Celebrities Partner van Bond-girl Tanya Roberts vertelt over laatste momenten: “Ik keek nog één keer in haar ogen”

6 januari Lance O’Brien, de vriend van de overleden actrice Tanya Roberts (65), heeft in een emotioneel interview over hun laatste momenten samen verteld. “Ik heb afscheid genomen van haar in het ziekenhuis. Ik heb nog 1 keer in haar prachtige ogen gekeken en de volgende dag kreeg ik via de telefoon te horen dat ze overleden was.” Hij vertelt ook hoe het komt dat de actrice zondag vroegtijdig werd doodverklaard.