“Ik ben verslaafd aan porno en het verwoestte mijn familie”: Kanye ‘Yé’ West laat zich weer gaan op sociale media

CelebritiesHet zit Kanye West (45), tegenwoordig Yé, hoog. En dat steekt de rapper niet onder stoelen of banken. Op sociale media nam West geen blad voor de mond en hing hij zijn ex-schoonfamilie, in het bijzonder Kris, aan de online schandpaal. Hij wil méér zeggenschap over zijn kinderen met Kim en heeft daar alles voor over. “Ik zal niet stoppen totdat ik mijn zin krijg, ongeacht welke juridische stappen ik moet ondernemen.”

Kanye ‘Yé’ West plaatste op zijn Instagram een niet te misverstane boodschap gericht aan Victoria Villarroel, de voormalige assistente van Kylie Jenner. “Laat Kris (Jenner red.) je geen playboyster maken zoals ze dat bij Kylie en Kim deed. Hollywood is één groot bordeel. Ik ben verslaafd aan porno, het vernietigde mijn familie. Instagram promoot het dan nog eens... Dat laat ik niet gebeuren voor North en Chicago.” Een duidelijke sneer naar zijn ex-schoonmoeder Kris. Want in 2007 regelde ze dat zijn ex-vrouw Kim Kardashian op de cover van het mannenblad pronkte, in 2019 deed haar halfzus Kylie Jenner dat na.

Maar Kris is niet de enige op wie de rapper zijn pijlen richt. In latere Instagramposts richtte hij zich ook tot Hillary Clinton en Mark Zuckerberg, met hen had hij het eerder al aan de stok. Yé schreef: “Ze gaan mij van Instagram halen.” Waarna hij los ging over de school van zijn kinderen, die hij deelt met Kim. “Mijn kinderen gaan naar Donda, ze gaan niet naar ‘hun’ school. God en Kris, neem je verdomde popcorn al maar klaar.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Kanye West naast zijn ex-vrouw Kim Kardashian (links van hem) en zijn ex-schoonmoeder Kris Jenner (rechts van hem). © GC Images

De tirade van West ontging zijn voormalige echtgenote ook niet. Zo deelde Kanye nog sms-berichten met een anonieme afzender. Al doet de inhoud duidelijk vermoeden dat het om Kim gaat. “Kan je alsjeblieft stoppen?”, klonk het. Waarop Kanye duidelijk antwoordde: “Nee. We moeten elkaar persoonlijk spreken. Jij hebt niet alle zeggenschap over waar de kinderen naar school gaan. Waarom zou jij je zin krijgen? Omdat je half wit bent?” In latere berichten vroeg Kim uitdrukkelijk om de naam van haar moeder niet meer online te vermelden. De relatie tussen Yé en Kris was dan ook nooit één om over naar huis te schrijven. Sinds 2019 nagelt hij haar regelmatig publiekelijk aan de schandpaal omdat hij naar eigen zeggen opgesloten werd door haar ten tijde van zijn huwelijk met Kim. “Ik ben bijna 67 jaar oud en ik voel me niet altijd op-en-top. Dit geeft me oneindig veel stress”, zou Kris hem gesmeekt hebben. “Jullie hebben geen zeggenschap over waar mijn zwarte kinderen naar school gaan”, las zijn antwoord.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Kim Kardashian en Kanye West met hun kinderen. © Instagram

Aan het einde van zijn tirade over de kinderen verzekerde West dat hij het hier niet bij zou laten. “Iedereen die zegt dat ik in een neerwaartse spiraal zit omdat ik de waarheid vertel, is een arm schaap. Zwijg gewoon en bemoei je met je eigen kinderen. Ik zal niet stoppen totdat ik mijn zin krijg, ongeacht welke juridische stappen ik moet ondernemen.”

Niet alleen hij, maar ook de andere mannen die kinderen delen met Kardashianvrouwen, kwam voorbij in zijn nachtelijke posts. “Aan mijn mede donoren, we hebben altijd elkaar nog. Tristan, Travis, Scott.” Tristan Thompson kreeg twee kinderen met Khloé Kardashian, Travis Scott en Kylie Jenner hebben ook twee kinderen samen en Scott Disck verwelkomde met Kourtney Kardashian drie kinderen.

Maar ook Pete Davidson, die kortgeleden een relatie met Kardashian had, ontkomt - weeral - niet aan aan Wests uitlatingen. “Vraag maar aan Pete hoe het met de tattoos van mijn kinderen gaat in zijn traumaverwerking." Hiermee verwijst hij naar het feit dat de ex-vriend van Kim de initialen van ‘zijn’ kinderen tatoeëerde. Kanye richt zich al tot Pete sinds oktober 2021, toen Kim een relatie begon met de komiek. Zo verspreidde hij een cartoon waarin hij Davidson letterlijk ontvoerd en daarna begraaft. Daarbovenop rapte Yé in één van zijn nummers dat hij op Davidsons kont zou slaan. Toen Pete en Kim uit elkaar gingen, schreef hij op Instagram: “Skete Davidson, gestorven op 28-jarige leeftijd.” Davidson zelf kon de aanvallen van West maar moeilijk verwerken, en ging daarom in traumatherapie.

BEKIJK OOK

LEES OOK