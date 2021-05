Iemand had 12.000 euro over voor zes haren van Kurt Cobain

Celebrities Eric Clapton reageerde slecht op coronavac­cin: “Ik had nooit in de buurt van die naald mogen komen”

8:59 Eric Clapton (76) is niet gelukkig met zijn coronavaccin. De ‘Wonderful Tonight’-muzikant kreeg in februari het AstraZeneca-vaccin, maar had hevige bijwerkingen. “Ik was bang dat ik nooit meer ging kunnen spelen”, aldus de rocklegende.