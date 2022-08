“Iedereen op de set weet wie de échte schuldige is”: Alec Baldwin doet uitlating over schietincident op de set van ‘Rust’

CelebritiesAlec Baldwin (64) heeft zich uitgelaten over de aanhoudende speculaties rond het schietincident op de set van ‘Rust’, dat cameravrouw Halyna Hutchins (42) het leven kostte. Dit doet hij nadat de FBI had bekendgemaakt dat Baldwin wel degelijk de persoon is die de trekker heeft overgehaald.

In oktober schoot Baldwin cameravrouw Halyna Hutchins per ongeluk neer op de set van de westernfilm ‘Rust’. Hij repeteerde toen met een wapen dat niet geladen hoorde te zijn, maar dat wel was. Als gevolg van het incident stierf de 42-jarige cameravrouw en ook de regisseur van de film raakte gewond. Afgelopen week bevestigde de FBI dat Alec Baldwin wel degelijk de persoon is die de trekker van het geweer op de set van de film ‘Rust’ heeft overgehaald, al beweert de acteur zelf van niet.

Nu heeft de 64-jarige acteur ook gereageerd op de voortdurende berichtgeving. Dit deed hij in een interview met de Amerikaanse journalist Chris Cuomo. Hij vertelde: “Ik weet dat elke persoon op de set van die film weet wat er is gebeurd. En de mensen die je het meest hoort speculeren, die waren niet op de set aanwezig.” Over de media in de Verenigde Staten wilde Baldwin ook kwijt: “Ze praten heel de tijd over ‘wat als’ maar wat ze allemaal gemeen hebben met elkaar, is dat is dat niemand van hen erbij was. Want iedereen die er was, weet precies wat er gebeurd is. Ze weten precies wie de schuldige is.” En dat zijn volgens Baldwin de veiligheidsverantwoordelijke en de productiemaatschappij van de film.

Volledig scherm De filmset van 'Rust', alsook de plaats waar het incident plaatsvond. © AP

Zijn ontkenning

Ondanks dat in het FBI-rapport staat dat het nepwapen niet kon worden afgevuurd zonder dat de trekker over te halen, heeft Alec wel altijd ontkend dat hij dat gedaan heeft. Hij beargumenteerde zijn onschuld met een theorie die ‘fanning’ heet. Dat is een schiettechniek waarbij de revolver met één hand wordt vastgehouden en de hamer van het geweer naar achteren wordt getrokken. Maar in dit geval vergrendelde de hamer niet, waardoor de kogel afging zonder de trekker over te halen. Daarnaast verweet de acteur vooral de veiligheidsverantwoordelijke van de set: “Hij verklaarde dat het pistool veilig was toen hij het me overhandigde.”

Baldwin voegde eraan toe dat hij nog steeds vecht tegen een aantal rechtszaken die voortvloeien uit wat er gebeurd is. “Maar ik ben hier niet het slachtoffer. Dingen voor mij gaan beter worden. Maar niets gaat deze vrouw terugbrengen. Zij is gestorven.”

