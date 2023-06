Ieder optreden slaan ze toe: beelden tonen hoe Harry Styles overspoeld wordt door bloemen van fans

CelebritiesFans van Harry Styles (29) hebben een prachtige traditie opgestart tijdens zijn optredens. Op een bepaald moment tijdens de shows van ‘Love On Tour’ zingt de zanger het nummer ‘Grapefruit’ met de lyrics: ‘Yesterday, it finally came, a sunny afternoon. I was on my way to buy some flowers for you.’ Wanneer de fans deze woorden horen, overspoelen ze Harry keer op keer met bloemen.