Idris Elba werd ooit onder schot gehouden: "Bijna verloor ik mijn leven"

“Ik verloor bijna mijn leven toen ik probeerde een man tegen te houden die zijn vriendin buiten een nachtclub bedreigde”, onthult hij aan ‘Daily Mail’. “Een man was aan het roepen tegen de vrouw en schreeuwde: ‘ik ga je verdomme vermoorden!’ Ik passeer en zeg: ‘kijk eens hoe mooi ze is. Waarom zou je zo tegen deze mooie prinses praten?’”

Maar die opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij de man. “Hij haalde een pistool tevoorschijn, stak het recht in mijn gezicht en zei: ‘heb je het over mijn meisje?’ Hij dacht dat ik haar probeerde te versieren.” Het is verder onduidelijk wanneer of waar dit incident zich precies afspeelde en hoe het verder afliep.