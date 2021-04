Idris Elba neemt het op voor Meghan Markle: “Je kan iemand niet zomaar het zwijgen opleggen”

CelebritiesDat er heel wat mensen zijn die een mening hebben over het Oprah-interview van Meghan Markle (39) en prins Harry (36) is al een hele tijd duidelijk. Ondertussen kunnen we nog een naam aan dat lijstje toevoegen, want nu heeft ook de Britse acteur Idris Elba (48) zijn zegje gedaan over de befaamde babbel.

Idris Elba staat duidelijk aan de kant van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Niet zo heel vreemd, want de Britse acteur is al jarenlang een goede vriend van het koppel. In 2018 was hij samen met zijn vrouw Sabrina Dhowre zelfs aanwezig op hun huwelijk. “Iedereen heeft het recht om te zeggen wat hij of zij voelt. Je kan iemand niet zomaar het zwijgen opleggen”, vertelde Elba in een interview met Entertainment Tonight.

Uitgeroepen tot zondebok

Elba is verder niet de enige bekende vriend van het koppel die een uitspraak gedaan heeft over hun interview met Oprah Winfrey (67). Eerder zei DB Woodside, die samen met Meghan in ‘Suits’ speelde, dat het Britse koningshuis zich moest verontschuldigen. “Ze hebben haar gebombardeerd tot zondebok. Het enige wat ik kan zeggen, is dat ze een fantastisch persoon is en dat het een plezier was om met haar samen te werken.”

Wendell Pierce, die de vader van Meghan speelt in ‘Suits’, was dan weer iets minder lovend over het spraakmakende interview van zijn ex-collega. Gezien de huidige situatie vond hij het gesprek niet alleen ongevoelig, maar ook nog eens redelijk ongepast. “Momenteel doet het er allemaal niet toe”, zei hij in een interview. Later bleek wel dat hij spijt had van zijn opmerkingen en maakte hij duidelijk dat hij Meghan alleen maar het beste wenst.

