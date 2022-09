Ian Harding uit ‘Pretty Little Liars’ is voor het eerst vader geworden

Celebrities Even échte paniek: brand breekt uit tijdens optreden van Panic! At The Disco

Er was even paniek tijdens het optreden van Panic! At The Disco wanneer er plots vuur te zien was op het podium. Tijdens hun show in het Xcel Energy Center in Minnesota vloog er een effectenmachine in brand. De band zelf had het niet snel door. Gelukkig werd de brand snel geblust en kon het concert zonder problemen doorgaan.

16 september