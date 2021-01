Huwelijksproblemen tussen Kim Kardashian en Kanye West zullen te zien zijn in ‘Keeping Up With the Kardashians’

CelebritiesEr is de laatste tijd veel te doen rond Kim Kardashian en Kanye West. Het huwelijk tussen de twee staat volgens geruchten op springen en het koppel zou ondertussen definitief gestopt zijn met hun huwelijkstherapie. Zelf hebben ze nog maar weinig gezegd over hun relatieproblemen, maar volgens Page Six zouden deze wel aan bod komen in de laatste afleveringen van de realityshow ‘Keeping Up With the Kardashians’.

Het gaat intussen al enkele maanden slecht tussen Kim Kardashian en haar man Kanye West. In juli kreeg het koppel een fikse ruzie, nadat Kanye enkele grove uitspraken deed op Twitter. Zo deelde hij op sociale media dat hij en Kim tijdens de zwangerschap van hun oudste kind North (7) abortus overwogen hadden. Niet veel later ging hij nog een stapje verder en verkondigde hij dat hij al maanden probeert te scheiden van Kim. Kort daarna weigerde hij dan weer wekenlang om haar of hun kinderen te zien.

Kim kon het alleen maar met lede ogen aanzien: “Hij is een volwassen man. Hij heeft een bipolaire stoornis, maar zolang hij niet geholpen wil worden, kunnen wij hem niet helpen.” Uiteindelijk koos het koppel ervoor om een tijdje samen op reis te gaan, om de plooien in hun relatie glad te strijken.

Korte verzoening

Heel eventjes leek het weer de goede richting uit te gaan, maar hun verzoening bleek uiteindelijk van korte duur te zijn. Eind december schreef het Amerikaanse magazine People dat ze hun tijd grotendeels apart doorbrengen. “Ze leven erg gescheiden levens. Kim heeft haar werk en de projecten die belangrijk voor haar zijn, en Kanye heeft de zijne. Hun levens overlappen niet echt”, klonk het toen.

Quote Hoewel de twee nog steeds veel van elkaar zouden houden, zien ze simpelweg geen uitweg meer People Magazine

Zelf hebben Kim en Kanye nooit gereageerd op de beweringen en ook een vertegenwoordiger van de familie zegt dat de geruchten niet kloppen. Al wijzen de signalen die het koppel de wereld instuurt wel op iets anders. Zo viel het oplettende fans op dat de realityster de laatste tijd haar verlovingsring niet meer draagt, eentje ter waarde van 1,3 miljoen dollar (1,23 miljoen euro), die ze normaal gezien nooit uitdoet. Kanye West zelf kwam dan weer maar één dag opdagen bij het vierdaagse extravagante feest dat Kim voor haar 40e verjaardag gaf in oktober.

Samen voor de kinderen

Volgens geruchten waren de twee enkel nog samen voor hun kinderen, maar ook aan deze verstandhouding lijkt nu stilaan een einde te komen. Kim woont namelijk al een hele tijd met hun kroost in Los Angeles, terwijl Kanye zich teruggetrokken heeft op zijn boerderij in Wyoming. Eerder vertelde een insider al dat de rapper geen plannen had om terug te keren naar zijn gezin en het koppel zou nu ook definitief gestopt zijn met hun huwelijkstherapie.

“Hoewel de twee nog steeds veel van elkaar zouden houden, zien ze simpelweg geen uitweg meer”, klinkt het nog in het tijdschrift People. Zowel Kim als Kanye zouden ondertussen elk een advocaat onder de arm genomen hebben. Omwille van hun vier kinderen willen ze vermijden dat hun breuk straks uitdraait op een vechtscheiding. “Kim en Kanye adoreerden elkaar en hun gezinsleven, maar zijn toch uit elkaar gegroeid. Ze zijn heel verdrietig om hun breuk, maar beseffen allebei dat ze beter af zijn zonder elkaar”, vervolgt de bron in het magazine.

Finale Keeping Up With the Kardashians

Tijdens de afgelopen maanden hebben zich genoeg bronnen uitgesproken over de vermoedelijke scheiding, maar Kim en Kanye zelf zwegen tot nu toe in alle talen over hun problemen. Al zou hier in de toekomst weleens verandering in kunnen komen. Volgens Page Six komen hun problemen namelijk aan bod in de laatste afleveringen van ‘Keeping Up With the Kardashians’, de realityshow van de familie.

Een bron met heel wat kennis over de show wist te vertellen dat hun huwelijksbreuk uitgebreid aan bod komt in het programma. Na meer dan twintig seizoenen komt er binnenkort namelijk een einde aan de reeks en dat willen de Kardashians niet onopgemerkt voorbij laten gaan. “Kim is gefilmd geweest, terwijl ze over hun relatieproblemen praat. Alleen mag er nu nog niets over gezegd worden, want de finale wordt pas later in 2021 uitgezonden”, vertelt de bron in Page Six.

Page Six schrijft verder ook nog dat het koppel momenteel de details van hun scheiding aan het vastleggen is. Zo moeten ze het nog eens worden over de verdeling van hun fortuin en verschillende woningen. Kim en Kanye zijn inmiddels al zeven jaar getrouwd en hebben samen vier kinderen: North (7), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (20 maanden).

