Huwelijksgeluk met vierde vrouw en reboot van succesreeks ‘Frasier’: na jaren miserie heeft Kelsey Grammer zijn leven eindelijk op orde

Twee decennia lang kroop Kelsey Grammer in de huid van het iconische personage Frasier Crane. Eerst in de sitcom ‘Cheers', waar hij oorspronkelijk slechts zes afleveringen lang te zien zou zijn, daarna in zijn eigen, razend populaire, spin-offreeks. Daarin is Frasier naar Seattle verhuisd, waar hij een eigen radioprogramma krijgt, ‘The Dr. Frasier Crane Show’. Hij wordt er ook herenigd met zijn vader Martin (John Mahoney) en jongere broer Niles (David Hyde Pierce, die een verbazingwekkende gelijkenis vertoont met Kelsey). De show was 11 jaar lang te zien - tot groot plezier van kijkers en critici. Met maar liefst 37 Emmy Awards - een record - is de reeks tot op vandaag een van de populairste komische reeksen ooit. En Kelsey, die profiteerde mee. Zelfs werd hij 10 keer genomineerd voor een Emmy (waarvan hij er vier kan verzilveren), maar het was vooral zijn spaarboekje dat behoorlijk aandikte. Omdat de show zo populair was, verdiende hij de laatste twee seizoenen 1,3 miljoen euro per aflevering, wat ongeveer neerkwam op zo'n 31 miljoen euro per seizoen. Intussen zou hij nog steeds ruim 66 miljoen euro waard zijn.