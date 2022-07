“Huwelijk van model Emily Ratajkowski na vier jaar voorbij”

Celebrities Nieuwe complotthe­o­rie doet de ronde op TikTok: Harry Styles is kaal

Op TikTok is er momenteel één prangende vraag: is Harry Styles kaal? De bal ging aan het rollen toen TikTokker @abbi.henry haar theorie deelde in een video. Andere gebruikers van de app gaan mee in het verhaal door hun bewijzen te delen. Ook al lijken de TikTokkers zeker van hun stuk, wij zijn er zeker van dat de 28-jarige zanger nog een gezonde bos haar heeft.

15 juli