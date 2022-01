Huurmoordenaar had zijn zinnen gezet op Robbie Williams: “Ik heb hier nog nooit over gesproken”

CelebritiesRobbie Williams (47) heeft een opvallende bekentenis gedaan. In de podcast ‘The Past Week’ onthulde de Britse zanger dat er ooit een huurmoordenaar van plan was om hem te vermoorden. Voor Williams is het de eerste keer ooit dat hij over het voorval gesproken heeft.

“Ik heb hier nog nooit iets over verteld. Maar in het verleden heeft er iemand geprobeerd om mij te vermoorden. Het is voor mij de eerste keer dat ik dit vertel”, aldus Williams. Uiteindelijk heeft de persoon in kwestie zijn plannen wel laten varen. “Uiteindelijk is het gepasseerd. Ik heb vrienden. Maar zo’n ongeziene zaken gebeuren er dus als je beroemd bent.”

Better Man

De 47-jarige zanger had het in de podcast nog wat meer over de keerzijde van al zijn succes. “Zo beroemd en succesvol zijn, gaat vaak gepaard met angst, depressies en mentale gezondheidsproblemen.” Uiteindelijk is Robbie Williams erin geslaagd om met zijn beroemdheid te leren leven. Al moest hij wel accepteren dat het onmogelijk is om naar bepaalde plaatsen te gaan zonder te denken dat er iemand van plan was om hem te vermoorden.

Of het verhaal van Robbie Williams’ huurmoordenaar te zien zal zijn in zijn biografie valt nog af te wachten. De film getiteld ‘Better Man’ werd vorig jaar aangekondigd. In de prent komt onder meer in beeld hoe de zanger al die jaren geleden begonnen is bij Take That. Verder zullen ook de verslavingen van de Britse artiest aan bod komen.

