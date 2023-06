Hun liefde floreert meer dan ooit: deze celebrity-koppels overleefden flagrante ontrouw

Van ex-film­ster, ex-bodybuil­der en ex-gouverneur tot zelfhulp­goe­roe met ezel en paardje: hoe Arnold Schwarzen­eg­ger (75) zichzelf blijft heruitvin­den

I’ll be back. ‘t Is niet gelogen. Hij begon als bodybuilder, werd filmster en was gouverneur van Californië. Vandaag is hij aan zijn vierde reïncarnatie toe: Arnold Schwarzenegger (75) is nu zelfhulpgoeroe. Hij schreef een boek, heeft een docu op Netflix en speelt de hoofdrol in een nieuwe serie.