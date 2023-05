Hulk-acteur Lou Ferrigno is in ons land: “Gepest als kind door hoorprobleem, maar dat gaf me de kracht om superheld te worden”

CELEBRITIES Margot Robbie schittert als Barbie: “Maar ik heb nooit een Barbiepop gehad”

De langverwachte live-actionfilm ‘Barbie’, met Margot Robbie (32) in de hoofdrol, is in aantocht. Je zou denken dat de Australische actrice als kind ook een barbiepop heeft gehad, aangezien ze zelf in de huid kruipt van ‘s werelds beroemdste pop. Maar niets is minder waar. Dat onthult ze zelf in een interview met ‘Vogue’.