Huisoppas die lichaam van Aaron Carter vond blijkt dakloze vrouw te zijn

CelebritiesAaron Carter, die op zaterdag 5 november dood teruggevonden werd in zijn woning in Californië, had een dakloze vrouw in huis genomen. In ruil voor gratis verblijf hielp de dame in kwestie de Amerikaanse zanger met huishoudelijke taken. Vermoedelijke woonde de vrouw nog maar zo’n paar weken bij Carter.

Herbekijk hier: zanger Aaron Carter op 34-jarige leeftijd overleden.

Volgens bronnen nam de zanger de vrouw in huis nadat er was ingebroken in zijn woning. Een tijdje geleden was Aaron op stap met zijn verloofde Melanie Miller wanneer het koppel te horen kreeg dat er indringer hun woning had betreden. De voordeur van hun huis bleek open te staan. Daarnaast lagen er hier en daar ook sigarettenpeuken. Een vriend van het koppel zou hen vervolgens aangemoedigd hebben om een huisoppas in te schakelen.

Win-winsituatie

De Amerikaanse zanger lijkt het advies van zijn vriend ook opgevolgd te hebben. Aaron en Melanie zouden de vrouw in kwestie op voorhand ontmoet hebben. Vervolgens waren zowel Aaron als Melanie het eens om de dame in huis te nemen. Voor beide partijen was het ook een win-winsituatie. De dakloze vrouw had een dak boven haar hoofd. De Amerikaanse zanger had dan weer iemand die hem kon helpen bij bepaalde huishoudelijke taken. Daarnaast kon de vrouw ook een oogje in het zeil houden wanneer het koppel zelf niet thuis was.

De Amerikaanse entertainmentwebsite ‘TMZ’ bevestigde ondertussen dat de dakloze vrouw ook de vrouw is die Carter dood teruggevonden heeft in zijn woning. De vrouw heeft op haar beurt ook de hulpdiensten gebeld. Wat er nu met haar gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Vermoedelijk woonde ze nog maar enkele weken bij de zanger.

LEES OOK:

Herbekijk ook: Backstreet Boys brengen eerbetoon aan overleden Aaron Carter.