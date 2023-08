Huis waar Aaron Carter vorig jaar overleed verkocht voor 765.000 dollar

celebrities Madonna hervat repetities voor tour na ziekenhuis­op­na­me: “Maar ze is nog steeds herstellen­de”

Het gaat weer beter met Madonna (64). In juni werd de Queen of Pop opgenomen in het ziekenhuis met een bacteriële infectie. Ze heeft toen enkele dagen op intensieve zorgen doorgebracht. Maar nu lijkt ze stilletjes aan toch weer de oude te worden. Ze zou de repetities voor haar ‘The Celebration Tour' hebben hervat, dat schrijft ‘The Sun’.