Huis Britney Spears doorzocht op afluisterapparatuur

Daniel Craig keert terug naar Broadway met hoofdrol in William Shakespea­re-klassieker

30 september Daniel Craig keert volgend jaar terug in het theater. De acteur, die momenteel voor het laatst te zien is als James Bond in de nieuwe film ‘No Time To Die’, gaat de hoofdrol spelen in een opvoering van ‘Macbeth’. Het stuk van William Shakespeare moet eind april 2022 in première gaan.