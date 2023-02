Huidige echtgenote van Tommy Lee krijgt bakken kritiek na misplaatst mopje over zijn ex Pamela Anderson

Film Lukas Dhont vertrekt vandaag naar Hollywood voor de Oscars: “Ensor in m’n valies als geluksbren­ger”

Zijn dankbaarheid hebben ze tot in Hollywood gevoeld. Zes Ensors voor zijn ‘Close’, zes keer in tranen van ontroering. “Het is geschift, ik ben zó trots”, reageert Lukas Dhont (31) die vandaag naar Los Angeles vertrekt. “Nog vijf weken screenings organiseren en dan is het zover. We gaan die Oscar voor ‘beste buitenlandse film’ wínnen!”

6 februari