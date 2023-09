Huidig ‘Tonight Show’-personeel spreekt zich uit om Jimmy Fallon te verdedigen na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag

Celebrities Italiaanse politie mengt zich in ‘blote bil­len’-stunt van Kanye West: “Gebrek aan respect voor Venetië”

De Italiaanse politie is een onderzoek gestart naar de recentste stunt van Amerikaanse rapper Kanye West en zijn ‘vrouw’ Bianca Censori, schrijft de Britse krant ‘Daily Mail’. Het stel werd vorige week gefilmd in een “obscene” positie op een boot in Venetië. Die beelden deden meteen de ronde op sociale media. “Dit is zonder enige twijfel een gebrek aan respect voor Venetië”, klinkt het bij de stad.