Hugh Jackman deelt goed nieuws na onderzoek verdachte cellen op neus

Celebrities Man van Playboymo­del Stacy Arthur vermoord na pikante telefoon­tjes: “Hij spendeerde 15.000 dollar aan gesprekken met haar”

Ze was goed op weg was om ‘Playmate of the Year’ te worden, maar een obsessieve fan schoot die toekomstplannen aan diggelen. Letterlijk. Docureeks ‘The Playboy Murders’ doet het verhaal uit de doeken van Stacy Arthur, de populaire bunny die 50 dollar per uur verdiende met pikantje telefoontjes bij de Playboy-hotline, maar voor die gesprekjes de ultieme prijs moest betalen. “Hij stuurde haar zelfs 70 roze ballonnen als verontschuldiging.”