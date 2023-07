Hugh Hefners weduwe wil toxische waarheid over Playboy Mansion onthullen

CelebritiesCrystal Hefner (37), de weduwe van de befaamde ‘Playboy’-oprichter Hugh Hefner, wil de toxische waarheid vertellen over de taferelen die zich binnen het beruchte Playboy Mansion afspeelden. Ze heeft het dan voornamelijk over “giftige objectivering en vrouwenhaat”.

Crystal brengt in januari 2024 haar nieuw boek ‘Only Say Good Things’ uit, waarin ze het onder meer heeft over haar tijd in het Playboy Mansion. In een interview met ‘The New York Post’ onthulde ze dat ze altijd loog over haar tijd in het bekende huis, om zo ook haar overleden man te beschermen en te eren. Maar daar maakt ze met de komst van haar nieuw boek komaf mee.

Ik heb moeten leren hoe ik mijn stem kan gebruiken Crystal Hefner, ‘The New York Post’

Pamela Anderson en Hugh Hefner

Crystal vertelt over de veelbekritiseerde relatie die ze had met de 60 jaar oudere Hugh en het feit dat ze zich na diens dood even moest “heruitvinden”. De twee waren zo’n 17 jaar samen en 5 jaar getrouwd: “Ik heb niet alleen mijn stem moeten vinden, maar ik heb ook moeten leren hoe ik die stem kan gebruiken. Mijn boek is een testament van de kracht van tijd, het verwerken van alles wat ik heb meegemaakt en het omarmen van mijn waarheid.”

Wat zich net binnen die muren van het beruchte Playboy Mansion afspeelde, zullen we dus pas te weten komen in januari van volgend jaar. Wél ligt ze al een tipje van de sluier wanneer ze het heeft over de “felle objectivering van vrouwen” en zelfs “verschillende gevallen van vrouwenhaat”.

Het beruchte Playboy Mansion in de Hollywood Hills in Los Angeles.

Crystal is niet de eerste vrouw die een boekje opendoet over het échte Playboy Mansion. Ook ex-vriendin Holly Madison onthulde in 2022 meer details over de verschrikkelijke taferelen die zich afspeelden tijdens de extravagante feestjes in het Playboy Mansion. Zij beschuldigde Hefner ervan ook “allerlei naaktfoto’s” te hebben en dat hij deze zou bewaard hebben om vrouwen te chanteren. “Toen ik in het Mansion woonde, was ik bang om weg te gaan,” gaf ze toe in de documentaire ‘Secrets of Playboy’.

