Hugh Grant mag rechtszaak tegen ‘The Sun’ doorzetten

De acteur zegt dat privédetectives die voor ‘The Sun’ werkten onder meer zijn telefoon afluisterden en in zijn huis inbraken om verhalen over hem te krijgen. NGN wilde de rechtszaak tegenhouden omdat Grant de zaak niet binnen zes jaar had aangespannen, maar die poging wees de rechter af. De acteur mag NGN echter niet aanklagen voor het afluisteren van zijn voicemail. De rechter besliste dat Grant daar al eerder een zaak over had kunnen aanspannen. De uitgever heeft alle aantijgingen van de acteur ontkend.

Privédetectives

Eind april zakte Hugh Grant zelf af naar Londen om te getuigen in de rechtszaak. De acteur verklaarde destijds dat ‘The Sun’ “tot het uiterste gaat om exclusief nieuws over hem te publiceren”. “Mijn zaak betreft onwettige handelingen van ‘The Sun’, waaronder bestelde inbraken in privé-eigendommen om private informatie te verkrijgen door afluistering, het aftappen van telefoonlijnen, telefoonhacking, en het gebruik van privédetectives om illegale dingen tegen me te doen”, aldus de ‘Love Actually’-acteur.

Tijdens de hoorzitting in Londen vertelde Grant dat er in de jaren 2000 werd ingebroken bij zijn filmproductiebedrijf en bij zijn ex-vriendin Liz Hurley. Volgens de Britse acteur had ‘The Sun’ daarvoor privédetectives ingeschakeld en zouden de inbraken uitgevoerd zijn “met kennis en goedkeuring van Rebekah Brooks, die toen hoofdredacteur van de krant was.” Brooks is momenteel de CEO van moederbedrijf ‘News UK’.

Inbraak en telefoonhacking

En dat zouden niet de enige inbraken geweest zijn. Zo verklaarde Grant dat er in 2011 werd ingebroken in zijn appartement in Londen. Er was niets gestolen, maar de voordeur was geforceerd en van de scharnieren gehaald. Een dag na het incident verscheen er een artikel in ‘The Sun’ waarin “het interieur van zijn woning in detail werd beschreven.” Ook werd er een huiselijke ruzie van Grant door de tabloid beschreven.

Elf jaar later verkreeg de acteur naar eigen zeggen bewijs dat de Britse krant achter de inbraak zat. Privédetective Gavin Burrows nam vorig jaar contact op met Grant en legde uit dat de tabloid privédetectives had ingehuurd. “Burrows had informatie. Hij wist - naast het hacken van mijn telefoon en aftappen van mijn vaste lijn - dat er bij mij was ingebroken door mensen die voor ‘The Sun’ werkten en dat een tracker in mijn auto was geplaatst”, verklaarde de acteur.

Grant klaagt samen met de Britse prins Harry News Group Newspapers aan. NGN heeft ook aan een rechter gevraagd om de zaak van prins Harry te verwerpen, maar een oordeel in die zaak wordt pas in juli verwacht.

