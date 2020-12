Hugh Grant maakt geen vrienden op de set: “Renee Zellweger is een van de weinigen waar ik geen ruzie mee heb”

Zo'n twintig jaar geleden kwam de eerste ‘Bridget Jones’-film uit, een echte romantische klassieker. Reden genoeg om eens te polsen hoe het met de twee hoofdrolspelers - Hugh Grant en Renee Zellweger - gaat, moet Jess Cagle, de presentator op SiriusXM, gedacht hebben. De Britse Hugh, die momenteel promo voert voor z'n nieuwe reeks ‘The Undoing’, gaf een opvallend antwoord op die vraag. “Ik houd van Renee”, vertelde hij. “Ze is een van de weinige actrices met wie ik geen ruzie heb."

“We konden het erg goed met elkaar vinden en wisselen nog steeds lange e-mails uit. Die van haar, in het bijzonder, zijn elke keer minstens 70 pagina’s lang. Het is interessant materiaal, maar best moeilijk om te ontcijferen", voegde Grant eraan toe. “Ze is echt een goed iemand, en een genie. Heb je haar Judy Garland gezien? Beter wordt acteren niet." In een eerder interview blies hij al eens de loftrompet over Renee. “Zij houdt van mij, en ik houd van haar. Ik bedoel, qua gekheid zit ze in dezelfde categorie als Emma Thompson (z'n tegenspeler uit ‘Sense and Sensibility’, red.), maar ze is uiteraard een geweldige actrice, en erg genereus. Ze stuurde me ooit een enorm boek vol prachtige foto’s, waaronder ook een paar beelden van half ontklede vrouwen. Ik herinner het me goed, want ik was net geland in Marrakesh ... en het boek werd in beslag genomen."

Mooie woorden, maar het leidt ons niet af van die eerdere zin: ‘Een van de weinige actrices waarmee ik geen ruzie heb.’ Een blik op de vrouwen die niet echt gecharmeerd waren door Hugh.

Julia Roberts - ‘Notting Hill’ (1999)

Samen vormden ze het ultieme romcom-koppel - zij een filmster, hij een gewone boekenverkoper - in ‘Nothing Hill’, maar achter de schermen vlogen er maar weinig vonken in het rond, vertelde Hugh. In een interview met Oprah Winfrey zei hij: “Ze heeft een erg grote mond. Letterlijk. Fysiek gezien heeft ze een érg grote mond. Toen ik haar kuste, werd ik me bewust van een vage echo." Enkele jaren later vroeg een fan hem dan of hij en Julia nog steeds contact hadden met elkaar, waarop de acteur antwoordde: “Ik heb waarschijnlijk iets te veel grapjes gemaakt over de grootte van haar mond. Ze haat me waarschijnlijk nu."

Julianne Moore - ‘Nine Months’ (1995)

In 1995 speelde Hugh aan de zijde van Julianne Moore in de romcom ‘Nine Months’. Maar opnieuw wist hij niet bepaald een goede indruk te maken, al klonk alles vlak na de première nog prima: “Ze is echt tiptop", zei Hugh. “Ze heeft een toneelachtergrond en is dus erg praktisch. Ik denk dat ze een échte actrice wilden voor die rol, een serieuze actrice om al die fysieke komedie te counteren. Julianne is bijna té goed. Ik vind het leuker als mensen een beetje slecht zijn, zodat ik hen kan betuttelen.” En Julianne voegde er - ook positief, zij het een beetje technisch, aan toe: “Hij is een erg goede kusser op het scherm. En er is een verschil tussen filmkussen en echte kussen. Dat heeft te maken met camerahoeken enzo." Maar jaren later klonk Hugh’s analyse van hun relatie iets minder positief: “Briljante actrice, maar ze verafschuwt me." Zelf heeft Julianne niet op die opmerking gereageerd, maar mogelijk heeft die afschuw wel te maken met het feit dat Hugh een dag na dat eerdere interview gearresteerd werd omdat hij het met een prostituee wilde aanleggen. Bovendien had hij op dat moment een vaste relatie met actrice Liz Hurley. Het zou er iets mee te maken kunnen hebben.

Drew Barrymore - ‘Music and Lyrics’ (2007)

“Ik maakte haar aan het huilen, ze haat me." Hugh Grant had tijdens het filmen van ‘Music and Lyrics’ duidelijk weinig geduld met z'n tegenspeelster Drew Barrymore. Maar waarom bracht Hugh haar aan het huilen? “Ze maakte de fout me opmerkingen te geven", haalde hij de schouders op in de ‘Graham Norton Show’. “Hoe zou jij dat vinden, als je met iemand aan het spelen bent?" In een ander interview merkte hij op: “Ik denk dat Drew me een beetje haatte. Maar ik vond haar geweldig. We waren gewoon twee erg verschillende mensen. Zij was heel erg ‘LA’, en ik was een knorrige Londenaar. Het grappige is: ik denk dat we best goede chemie hadden, ook al was de sfeer op de set vaak erg gespannen. Soms zorgt spanning voor een goede vonk." Drew had trouwens een iets andere versie van de feiten - of ze was gewoon erg beleefd - : “Hij is ongelofelijk professioneel, punctueel en bedachtzaam over alles wat hij doet. We werkten erg goed samen. Het was een droom die uitkwam, want ik houd echt van zijn werk.”

Robert Downey Jr. - ‘Restoration’ (1995)

Niet alleen vrouwelijke acteurs hebben wel al eens problemen met Hugh Grant. Ook Robert Downey Jr. was niet echt gecharmeerd door de Britse acteur toen ze samen op de set van ‘Restoration’ stonden. “Hij haatte me", zei Hugh daarover. “Hij wierp één blik op me en wilde me vermoorden." Zelf zegt hij niet te weten waarom. “Ik weet het niet, het kwetste me erg." Downey kreeg dat interview voor ogen en reageerde op Twitter: “In twee decennia is er heel wat gebeurd. Ik respecteer hoe meneer Grant gegroeid is als artiest en hoe hij zijn stem gebruikt tegen privacy-inbreuken. Laten we snel nog eens samen komen." Waarop Hugh dan weer antwoordde: “Bedankt Robert. Wat een leuke manier om het jaar te beginnen. En ja, als je in Londen bent, kom dan maar langs. Respect."

Dit zei Hugh over enkele andere collega’s

Rachel Weisz: “Slim, mooi, haat me."

Emma Thompson: “Slim, grappig, zo zot als een achterdeur."

Nicole Kidman: “Ze is hilarisch. Maar ze is ook een roddeltante, wat ik geweldig vind.”