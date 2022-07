‘How to Ruin Christmas’-actrice Busi Lurayi (36) plotseling overleden

Haar agentschap laat het droevige nieuws weten via Instagram. Daarin schrijven ze dat Busi Lurayi onverwachts overleed. Zondag werd de actrice door de dokters doodverklaard in haar eigen woning. Haar doodsoorzaak is voorlopig nog onbekend, een autopsie zou binnenkort meer duidelijkheid moeten geven. Van zodra er meer nieuws is, belooft haar team dat zo snel mogelijk vrij te geven.

Busi Lurayi is bekend van haar rol als Tumi Sello in de Zuid-Afrikaanse Netflixreeks ‘How to Ruin Christmas’. De komische serie kent enorme successen. Vandaar dat ook Netflix steun betuigt: “Een geweldig licht in de Zuid-Afrikaanse entertainmentindustrie is gedoofd. We zijn diep bedroefd door de dood van de awardwinnende actrice Busi Lurayi. We houden ons vast aan de lach, de schoonheid en alle geluksmomenten die ze ons gaf.”