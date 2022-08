‘House of the Dragon’-acteur Matt Smith komt naar Heroes Comic Con in Brussel

CelebritiesFans van ‘House of the Dragon’, ‘The Crown’ en ‘Doctor Who’ kunnen de bekende Britse acteur Matt Smith op zondag 25 september ontmoeten in Brussels Expo op het gloednieuwe Heroes Comic Con. Zijn meest recente verschijning valt op te tekenen in de ‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’, waarin hij Daenerys-voorganger Daemon Targaryen vertolkt.