‘House’-acteur Kal Penn komt uit de kast en kondigt verloving aan

In zijn boek ‘You Can’t Be Serious’ vertelt Penn, bekend van ‘House’, ‘Designated Survivor’, ‘The Big Bang Theory' en ‘How I Met Your Mother’, uitgebreid over zijn liefdesleven. “Ik ben altijd heel open geweest tegen iedereen met wie ik persoonlijk contact heb. Of het nu iemand is die ik in een bar ontmoet, als Josh en ik uitgaan of als we met vrienden zijn”, schrijft Penn. “Maar Josh, mijn ouders en mijn broer houden niet zo van aandacht en blijven liever uit de spotlight.”