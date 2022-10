“Hou je mond, wees stil en stop met tegenstribbelen”: Paris Hilton getuigt over misbruik op school

CelebritiesTv-persoonlijkheid Paris Hilton (41) getuigt in een interview met de ‘New York Times’ over hoe ze twintig jaar geleden als tiener misbruikt werd op de Provo Canyon kostschool in Utah: “Ik werd midden in de nacht gewekt door mannelijk personeel dat me in een privékamer duwde en een baarmoederhalsonderzoek op me uitvoerde.”

Hilton getuigt ook dat ze niet goed wist wat er gebeurde, omdat ze destijds onderworpen was aan slaapgebrek en zware medicatie. Ze vervolgt: “Ik werd gedwongen om op een gewatteerde tafel te gaan liggen, mijn benen te spreiden en me te onderwerpen aan een baarmoederhalsonderzoek. Ik huilde toen ze me vasthielden en riep luidkeels: ‘Nee!’ Maar ze zeiden alleen maar: ‘Hou je mond, wees stil en stop met tegenstribbelen.’” De realityster deelt ook mee dat ze niet denkt dat haar misbruik een unicum was: “Dit was een terugkerende ervaring. Niet alleen voor mij, maar ook voor andere leerlingen.”

Op Twitter deelde Hilton het nieuws met haar volgers. “Ik werd geschonden en ik huil terwijl ik dit neerschrijf, omdat niemand, vooral geen kinderen, seksueel misbruikt zouden moeten worden. Mijn jeugd werd me ontnomen en ik vind het verschrikkelijk dat dit nog steeds gebeurt met andere onschuldige kinderen. Het is belangrijk om open te zijn over deze pijnlijke momenten, zodat ik kan genezen en kan helpen een einde te maken aan dit misbruik.”

Rechtszaak

In maart 2021 getuigde Hilton ook in een rechtszaal in Utah over het misbruik dat ze in het internaat zou hebben meegemaakt. Haar getuigenis diende ter ondersteuning van een lokaal wetsvoorstel gericht op het beëindigen van misbruik in de zorginstellingen van de staat.

“Ik had dit wetsvoorstel nodig toen ik op internaat zat en ik ben vereerd om de duizenden jongeren te steunen die nu meer bescherming hebben”, zei ze toen. “Dit is nog maar het begin, ik ben van plan om een wetsvoorstel te promoten dat jongeren in het hele land in dit soort instellingen beschermt.”

