Hopeloze romanticus, maar niet bepaald trouw: ruzie met derde vrouw legt woelig liefdesleven van Phil Collins bloot

“We zien hem wel in de rechtbank." Met die strijdlustige woorden lijkt de advocaat van Orianne Cevey - de derde mevrouw Collins - alle hoop op een laatste verzoening definitief de grond in te boren. Nochtans noemde zij hem nog niet zo heel lang geleden “de man van mijn leven”. Ondertussen heeft er echter iemand anders die titel gekregen: de 31-jarige gitarist Thomas Bates. Achter de rug van Phil om, boekte Orianne een reisje naar Las Vegas, om als de kersverse mevrouw Bates terug te keren. “Dit was zo onverwacht”, klink het bij insiders. “Tot Phil ontdekte dat ze met iemand anders was getrouwd, had hij nog steeds een relatie met Orianne en woonden ze samen in Miami." Ondertussen heeft de muzikant de woning verlaten, en geniet z'n ex met haar nieuwe echtgenoot in alle luxe - de villa is zo’n 27 miljoen euro waard - van het mooie weer. Bovendien heeft ze alle alarmcodes laten veranderen, zodat Phil niet zomaar kan komen binnenvallen. Geen wonder dat de muzikant haar via de rechtbank uit huis wil laten zetten.