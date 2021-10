Hoop op reünie is verkeken: Scott Disick neemt afstand om verloving van Kourtney Kardashian te verwerken

Celebrities Angelina Jolie is weer aan het daten: “Ze is verloren tijd aan het inhalen”

13:28 Angelina Jolie (46) zou zich na lange tijd weer op de datingmarkt hebben begeven. In de afgelopen weken werd ze meermaals gespot met haar ex-man Jonny Lee Miller (48) en de Canadese zanger The Weeknd (31). Of ze ook effectief samen is met een van beiden is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat ze zich goed amuseert.