Hoog bezoek in ons land: Brad Pitt landt met privéjet in Brussel en bezoekt expo van bevriende artiest

Celebrities Demi Lovato lost nieuwe song over haar overdosis, maar geeft toe dat ze nog steeds drank en drugs gebruikt

26 maart Demi Lovato (28) getuigt in haar nieuwe documentaire ‘Dancing With The Devil’ openhartig over haar verslaving aan drank en drugs. Naar aanleiding van het programma liet ze vandaag ook een gelijknamig nummer los op de wereld. Het wordt het eerste nummer van haar nieuwe plaat: ‘The Art of Starting Over’.