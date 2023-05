Hoog bezoek in Cannes: Harrison Ford stelt vijfde ‘Indiana Jones’-film voor op het filmfestival

Hoogtepunt

In het vijfde deel van de populaire filmsaga speelt de 80-jarige Ford voor de laatste keer de titelrol. De acteur gaf eerder aan dat hij afscheid neemt van het bekende personage. “Dit is de laatste film in de serie en dit is de laatste keer dat ik het personage speel”, klonk het eind april in het tijdschrift ‘Total Film’. De Amerikaanse acteur kroop in 1981, zo’n 40 jaar geleden, voor het eerst in de huid van Indiana Jones in ‘Raiders Of The Lost Ark’.