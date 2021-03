Hondenuitlater Lady Gaga praat voor het eerst na brutale aanval: “Er staat me nog een lange genezing te wachten”

“Vier dagen geleden kwam een engel naar me toe, terwijl een auto wegscheurde en er bloed uit mijn wonde gutste”, schrijft Ryan Fischer in een lang bericht op Instagram, vanop zijn ziekenhuisbed. “Mijn paniek verminderde en ik werd rustiger toen ik naar haar keek, zelfs toen ik besefte dat het bloed rond haar kleine lichaam van mij was. Ik knuffelde Asia (een van de drie honden van Lady Gaga, red.) zo hard ik kon, bedankte haar voor alle ongelofelijke avonturen die we samen hadden meegemaakt en verontschuldigde me dat ik haar broers niet had kunnen beschermen. Ik besloot dat ik zou proberen om hen te redden ... en mezelf." Ryan raakte vorige week zwaargewond nadat enkele overvallers de drie Franse bulldogs van Gaga probeerden te stelen.

Herstellende

“Ik ben nog steeds aan het herstellen, de aanval werd me bijna fataal. Ik heb mezelf zo goed mogelijk weg proberen te houden van dit groeiende verhaal in de media. Later zal ik nog meer delen, maar de dankbaarheid voor alle liefde die ik van over de hele wereld heb gekregen, is immens en intens. Ik heb jullie steun gevoeld", klinkt het verder. Ryan is dan ook erg dankbaar dat de twee vermiste hondjes intussen werden teruggevonden.

In zijn bericht bedankt hij ook Lady Gaga, die al beloofde zijn ziekenhuiskosten op zich te nemen. “Je baby’s zijn terug, de familie is opnieuw compleet", schrijft hij. “Je hebt mij en mijn familie zo hard gesteund tijdens deze crisis. Je steun als vriend, ondanks het eigen traumatische verlies van je kinderen, was onwankelbaar. Ik houd van je, en ik dank je."

“En nu? Er staat me nog een lange genezing te wachten, maar ik kijk al uit naar de toekomst, en het moment waarop ik gebombardeerd word door kusjes en likjes van Asia, Koji en Gustav."

