Hondenuitlater Lady Gaga neergeschoten, daders gaan met hondjes aan de haal

Woensdagavond, rond 22u, liet Ryan Fischer de drie Franse bulldogs van zangeres Lady Gaga uit: Koji, Miss Asia en Gustavo. Hij zorgt voor de beestjes nu de zangeres in Rome zit voor filmopnames. Tijdens de wandeling werd de man vier keer in de borst geschoten. Daarop gingen de twee daders aan de haal met Koji en Gustavo. De derde hond, Miss Asia, slaagde erin om weg te rennen. Zij werd later teruggevonden door de politie. Toen de politie Fischer terugvond was hij bij bewustzijn, maar ademde hij amper. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is onbekend.