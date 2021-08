Hondenuitlater Lady Gaga heeft geld nodig om schietincident te verwerken

Celebrities Emma Corrin spreekt voor het eerst over co­ming-out: “Het voelde eng om te praten over genderiden­ti­teit”

13 augustus Voor het eerst sinds hun coming-out in april spreekt Emma Corrin openhartig over diens ervaring. De acteur, die bekend werd als prinses Diana in de Netflix-serie ‘The Crown’, vond het erg eng om op hun sociale media over genderidentiteit te praten, maar deed het toch. Dat vertelde ze in een interview met ITV.