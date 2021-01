Hollywoodsterren woedend na toespraak Trump: “Hij is een liegende zak stront”

Greet De Keyser: “Dit voelt nog steeds als een land onder bedreiging. Het gevaar is nog niet voorbij”

8:41 “Wat gebeurde in de hoofdstad van de VS heeft geen voorgaande. President Trump die een menigte van vele tienduizenden van zijn aanhangers aanzette tot wat 2 uur later de bestorming van het Congres werd. Nooit in mijn loopbaan als journalist (die 32 jaar lang is) ben ik zo boos geweest als vandaag. Boos op de president na zijn onwaarschijnlijk schofterig optreden”, schrijft onze VS-correspondente Greet De Keyser.