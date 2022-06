Hollywoodsterren reageren vol ongeloof op terugdraaiing abortuswet: “Dit is gewoon walgelijk”

CelebritiesIn de Verenigde Staten is na een halve eeuw de abortuswetgeving teruggedraaid. Het Hooggerechtshof besloot vrijdag om het grondwettelijke recht van vrouwen op abortus te schrappen. Elke staat mag nu apart een wetgeving over abortus opstellen. Ondertussen reageerden al verschillende beroemdheden op de omstreden beslissing. “Het gevecht is nog maar net begonnen.”

Verschillende beroemdheden laten op sociale media weten dat ze in shock zijn na de beslissing van het Hooggerechtshof. De 32-jarige zangeres Taylor Swift reageerde op Twitter op het nieuws. “Mensen vechten al decennialang opdat vrouwen over hun eigen lichaam mogen beslissen. De beslissing van vandaag heeft ons daarvan beroofd. Het maakt me doodsbang dat we na al die jaren weer hier beland zijn.”

Ook Harry Styles liet van zich horen. “Ik leef mee met de inwoners van de Verenigde Staten. Ga na hoe het met je vrienden gaat. Zorg voor elkaar. We komen hier samen door en het gevecht is nog maar net begonnen. Dit is een duistere dag voor Amerika.” Kim Kardashian reageerde dan weer op Instagram. De realityster maakte duidelijk dat ze in shock is na de beslissing van het Hooggerechtshof. “In Amerika hebben wapens meer rechten dan vrouwen.”

Sophia Bush, onder meer bekend van haar rol in ‘One Tree Hill’, maakt zich zorgen over de gezondheid van Amerikaanse vrouwen. “Dit gaat niet over een leven. Dit gaat over controle.” Oscarwinnares Viola Davis laat weten dat ze er kapot van is. “Nu meer dan ooit moeten we onze stem en kracht gebruiken! Wij, het volk.” Eva Longoria noemde de beslissing op haar beurt dan weer een “aanval op de vrijheid van vrouwen”.

Billie Eilish reageerde tijdens haar optreden op het Britse festival Glastonbury op de omstreden beslissing. “Het nummer dat we gaan brengen, is volgens mij één van mijn favorieten. Het gaat over het concept van macht en dat we moeten onthouden dat we onze macht nooit mogen misbruiken”, klonk het tijdens de show. “En vandaag is een donkere dag voor vrouwen in de VS. Ik ga het gewoon zeggen, want ik kan er op dit moment niet langer over nadenken.”

‘Game of Thrones’-actrice Sophie Turner laat op sociale media weten dat ze teleurgesteld is. “Als het doel was om levens te redden, dan zouden we na alle schietpartijen die hier in de Verenigde Staten al hebben plaatsgevonden een wet rond wapenbeheersing hebben”, klonk het strijdvaardig. “Het gaat niet om het redden van levens. Het gaat om controle over het vrouwelijk lichaam en over controle van vrouwenrechten. Het is gewoon walgelijk.”

Hailey Bieber liet van zich horen op haar Instagram Stories. De echtgenote van Justin Bieber deelde een bericht van ‘Complex’ op haar sociale media. “Wow… ik ben sprakeloos. Dit is een groot verlies en ook een grote teleurstelling. Dit is echt heel, heel eng.”

Ook Jameela Jamil had iets te zeggen op de beslissing van het Hooggerechtshof. “De afgelopen zes jaar zijn al angstaanjagend geweest en ze worden op de een of andere manier steeds erger. Deze verdomde klootzakken weten dat dit geen einde maakt aan abortus, het beëindigt alleen veilige abortus.” Ze vervolgt: “Wie gaat er betalen voor al deze ongewenste baby’s? Wie geeft gratis gezondheidszorg aan mensen die gedwongen worden zwanger te worden?”

Zangeres Lizzo heeft op Instagram laten weten dat ze 500.000 dollar gaat doneren aan Planned Parenthood (een Amerikaanse non-profitorganisatie die reproductieve gezondheidszorg en gezinsplanning levert). “Het belangrijkste is om actie te ondernemen en onze stem te laten horen. Organisaties zoals deze hebben geld nodig om hun diensten te kunnen blijven bieden aan mensen die benadeeld worden door dit verbod.”

