Hollywoodsterren ‘cancelen’ nationale feestdag na terugdraaiing abortuswet: “Onafhankelijkheidsdag, tenzij je een baarmoeder hebt”

Celebrities“4th of July gaat niet door wegens een gebrek aan onafhankelijkheid”, klinkt het op de sociale media van Kim Kardashian. De realityster is ook niet de enige die zich op de Amerikaanse nationale feestdag uitgesproken heeft. Ook andere beroemdheden maakten van de gelegenheid gebruik om te reageren op de terugdraaiing van de abortuswet door het Amerikaanse Hooggerechtshof.

De Amerikaanse zangeres Katy Perry reageerde afgelopen maandag op Twitter. “‘Baby you’re a firework’” is een 10, maar vrouwen in de VS hebben minder rechten dan een sterretje”, klonk het daar. ‘Firework’, de hit die Katy Perry in 2010 lanceerde, wordt op de Amerikaanse nationale feestdag ook erg vaak gezongen.

Ook Jessica Chastain liet van zich horen. De Amerikaanse actrice deelde op Instagram een foto van zichzelf. Op het beeld in kwestie is te zien hoe Chastain haar beide middelvingers opsteekt. “Vrolijke Onafhankelijkheidsdag van mij en mijn reproductieve rechten”, klinkt het in het onderschrift.

Kim Kardashian en haar zus Khloé deelden op hun Instagram Stories een quote die ook door vele andere vrouwen gedeeld wordt. ”4th of July gaat niet door vanwege een gebrek aan onafhankelijkheid”, staat er te lezen.

“Pro Roe 1973", klinkt het op de T-shirt van Zooey Deschanel. “Laat dit een reminder zijn dat we samen de macht hebben om ons recht om te kiezen terug te eisen”, klinkt het verder nog op het Instagram-account van de actrice.

Jameela Jamil nam geen blad voor de mond. “Onafhankelijkheidsdag, tenzij je een baarmoeder hebt. Zoek het in dat geval maar uit. Ons maakt het niet uit of je sterft of dat we je hele toekomst en mentale gezondheid laten ontsporen.”

