Hollywoodsterren ‘cancelen’ nationale feestdag na terugdraaiing abortuswet: “Onafhankelijk, tenzij je een baarmoeder hebt”

Winona Ryder doet moedige bekentenis over relatie met Johnny Depp: "Ik zorgde niet voor mezelf"

Momenteel kennen we Winona Ryder (50) als Joyce Byers in de hitserie ‘Stranger Things’. 30 jaar geleden vormde ze met Johnny Depp (59) hét Hollywoodkoppel. Het bleek geen match made in heaven, in 1993 ging het koppel na vier jaar uit elkaar. Een hartverscheurende breuk, die mentaal z’n tol eiste bij de actrice. “Ik zorgde niet voor mezelf.”

29 juni