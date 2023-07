Hollywoodstaking bereikt nieuw kookpunt: vandaag beslissen acteurs of ze werk neerleggen

Celebrities Lil Nas X gaat met elektri­sche scooter in de fout in Noorwegen (en wordt tegengehou­den door politie)

Het had niet veel gescheeld of Lil Nas X (24) kon zijn optreden op woensdag 12 juli op het Slottsfjell-festival in Noorwegen afblazen. De Amerikaanse zanger werd namelijk in Oslo tegengehouden door de Noorse politie. Dit omwille van het overtreden van de verkeersregels... Op een e-scooter.