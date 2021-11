Hollywoodschandalen (deel 3): Rob Lowe maakte een sekstape met een minderjarig meisje: “Stom dat ik er geen geld aan heb verdiend”

CelebritiesCelebs, het zijn ook maar gewoon mensen. En dus hoeft het niet te verwonderen dat ze af en toe verwikkeld raken in pijnlijke of gênante situaties. Seks, diefstal of agressie: in deze reeks zetten we de opvallendste Hollywoodschandalen op een rijtje. Met vandaag Rob Lowe (57), wiens sekstape in 1989 uitlekte. Om het allemaal nog wat erger te maken, bleek een van de meisjes in de video minderjarig. “Maar eerlijk: het is het beste wat me ooit overkomen is."