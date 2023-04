Hollywoodregisseur niet te spreken over James Corden: “Irritant en moeilijk om mee te werken”

CelebritiesJames Corden (44) ligt nog maar eens onder vuur. Craig Duncan, een filmregisseur die samen met Corden gewerkt heeft aan ‘A League of Their Own’, heeft zich uitgesproken over de Britse presentator in een video op YouTube. “Ik hoop dat ik nooit meer met hem moet samenwerken.”

In de video in kwestie vertelt Duncan dat de showrunners hem op voorhand gewaarschuwd hadden. “Ze vroegen aan mij: ‘Kan je omgaan met moeilijke presentatoren?’” De filmregisseur mocht op voorhand zelfs al een eerste repetitie bijwonen om te zien hoe James Corden in het echt was. Volgens de man liet Corden zich toen al gelden. “Toen hij de kaartjes kreeg met zijn tekst op zei hij dat de grap in kwestie niet goed was. Hij keek ernaar en zei: ‘Dit is niet grappig’.” Vervolgens maakte de presentator duidelijk dat de grap herschreven moest worden.

De filmregisseur besloot op zijn beurt om het divagedrag van James Corden door de vingers te zien. “Ik ging ervan uit dat hij gewoon een slechte dag had en dat ik mij geen zorgen moest maken.” Toen Duncan echt met James Corden moest samenwerken, ging het echter niet veel beter. “Hij was niet alleen irritant, maar ook moeilijk om mee te werken. De Britse presentator zou de regisseur bovendien zelfs uitgescholden hebben. “Hij zei dat ik dom was”, aldus Duncan. “Ik hoop dat ik nooit meer met James Corden moet samenwerken.”

Restaurantrel

Het is wel niet de eerste keer dat James Corden onder vuur ligt wegens ongepast gedrag. In oktober vorig jaar is de Britse presentator uit een restaurant gezet nadat hij zich onbeleefd gedragen had. “Mijn restaurant Balthazar bestaat al 25 jaar en in al die tijd heb ik nog nooit zo’n onbeleefde klant meegemaakt”, liet de eigenaar van de zaak destijds weten op Instagram. “Hij begon als een gek te roepen tegen de bediening”, klonk het onder meer.

Kort nadien reageerde ook Corden zelf op het incident in zijn talkshow ‘The Late Late Show’. “In het heetst van de strijd maakte ik de sarcastische en onbeschofte opmerking dat ik het gerecht beter zelf kon maken. Het is een opmerking die ik diep betreur. Ik begrijp dat het moeilijk is om ober te zijn. Ik heb ook jaren in ploegdienst gewerkt in restaurants.” Daarnaast gaf de Britse presentator ook nog aan dat hij van plan was om zich persoonlijk te excuseren bij het personeel. “Ik hou van dat restaurant. (...) Ik hoop dat ik op een dag weer naar binnen mag. Dus als ik terug ben in New York, wil ik erheen gaan en me persoonlijk verontschuldigen.”

LEES OOK: