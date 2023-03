Hollywoodproducer haalt flink uit naar ‘Wednesday’-ster Jenna Ortega: "Toxisch en onprofessioneel”

Celebrities Teleurge­stel­de reactie van Angela Bassett gaat viraal, nadat ze naast Oscarbeeld­je grijpt: “Haar pijn is voelbaar”

Angela Bassett (64) gaat viraal, nadat ze naast het Oscarbeeldje grijpt voor ‘beste bijrol’ voor haar vertolking in ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Het is actrice Jamie Lee Curtis (64) die met het beeldje aan de haal gaat, dankzij de film ‘Everything Everywhere All at Once’. Op het moment van de bekendmaking heeft Angela een nogal opvallende reactie. Terwijl de andere genomineerden juichen of klappen, blijft de actrice met een trieste blik voor zich uit kijken.