Hollywoodlegende Cary Grant beleefde tragische kindertijd: “Op een dag kwam ik thuis en was m’n moeder er niet meer”

CelebritiesNiemand in Hollywood had zo’n verleidelijke glimlach. Aantrekkelijk en charmant was hij. De in 1986 overleden Cary Grant betoverde generaties filmliefhebbers. Zijn jeugd was echter allesbehalve betoverend. Dat blijkt uit de nieuwe miniserie ‘Archie’, die zijn tragische kindertijd belicht. In dit portret uit ‘Primo’ blikken we terug op de pieken en dalen uit z'n leven. “Pas jaren later vertelde m’n vader eindelijk de waarheid: mijn moeder was niet overleden.”