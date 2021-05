Hollywoodjournalisten verklappen wie de tofste sterren zijn: “Sharon Stone redde me toen ik hoogzwanger was”

Celebrities Will Smith heeft last van coronakilo’s: “Ik ben in de slechtste vorm van m’n leven”

3 mei Ook Will Smith heeft last van coronakilo’s. De 52-jarige acteur was naar eigen zeggen nooit eerder zo slecht in vorm als nu. Dat schrijft hij op z’n Instagram. Smith, die eraan gewend is af te vallen en aan te komen voor zijn rollen, deelde een foto van zichzelf waarop zijn buik en borst te zien zijn.