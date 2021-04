Hollywoodjournalisten klappen uit de biecht over de vervelendste sterren: “Sinds 1996 op de zwarte lijst van Tom Cruise”

“Er zijn zoveel onvriendelijke celebrities, dat ik niet goed weet waar te beginnen!”, proest DD het uit. “De eerste die in mij opkomt is Woody Harrelson. Hypocriet tot en met. Joaquin Phoenix tilde me tijdens het interview op en vroeg herhaaldelijke keren of we seks konden hebben. Ik vond dat hij altijd heel flirterig deed tegen iedereen.” Ook aan Alec Baldwin houdt DD geen al te beste herinneringen over: “Alec wilde weten wat ik precies had moeten doen om een interview met hem te strikken, en of ik misschien met mijn baas sliep. Ik heb zijn ex Kim Basinger er later zelfs nog over aangesproken en haar gefeliciteerd met haar echtscheiding. Kim was niet eens verbaasd en bood onmiddellijk haar excuses aan in zijn plaats.”