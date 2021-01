Hollywood rouwt om overleden Oscar-winnares Cloris Leachman (94)

De actrice begon haar omvangrijke carrière in 1946 in de televisieserie 'Actors Studio’. In de jaren 70 brak de comédienne door bij het grote publiek als huisbazin Phyllis in 'The Mary Tyler Moore Show’. Voor die rol won ze twee Emmy’s en een Golden Globe voor Beste TV Actrice.

Haar bekendste filmrollen waren die in ‘The Last Picture Show’ (1971) waarvoor ze een Oscar ontving voor Beste Bijrol, 'Young Frankenstein’ (1974) en ‘History of the World, Part I’ (1981). Ook speelde ze in tal van series, waaronder ‘The Twilight Zone’ en ‘Malcolm in the Middle’.