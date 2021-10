Hollywood reageert na fataal ongeval op filmset: “Hoe kon deze tragedie in hemelsnaam gebeuren?”

CelebritiesAlec Baldwin (63) heeft een fataal schot gelost met een vuurwapen op een filmset in de Amerikaanse staat New Mexico. De 42-jarige cameraregisseur van de film, Halyna Hutchins, is daarbij om het leven gekomen. De 48-jarige regisseur Joel Souza is volgens de politiekorpschef van Santa Fe met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is buiten levensgevaar. Via de sociale media stromen de reacties uit Hollywood en de filmsector binnen.

Acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson trok kort nadat het nieuws bekend raakte naar het Instagram-profiel van Halyna Hutchins, waar hij reageerde op haar laatste foto die ze twee dagen geleden deelde: “Het spijt me zo. Rust zacht. Mijn liefde en kracht voor je familie.”

Regisseur Elle Schneider, die vooral in Amerika bekend is, reageert diep bedroefd op het overlijden van haar collega én goede vriendin. “Ik ben ziek en verwoest door te horen dat mijn vriendin en 'rockster-cinematograaf' Halyna Hutchins vandaag op de set in New Mexico werd gedood. Ik heb geen woorden om deze tragedie te beschrijven. Ik wil antwoorden. Ik wil graag dat haar familie op de één of andere manier vrede kan vinden tussen dit gruwelijke, gruwelijke verlies.”

‘Suicide Squad’-regisseur James Gunn reageert: “Mijn grootste angst is dat iemand dodelijk gewond zal raken op een van mijn sets. Ik bid dat dit nooit zal gebeuren. Mijn hart gaat uit naar al degenen die getroffen zijn door de tragedie van vandaag op ‘Rust’, in het bijzonder Halyna Hutchins en haar familie.”

‘Magic Mike’-acteur Joe Manganiello is bijzonder van slag door het nieuws en bracht hulde aan Hutchins, met wie hij onlangs nog samenwerkte: “Ik werd wakker met de berichten en las het nieuws en ik ben in shock. Ze was een absoluut ongelooflijk talent en een geweldig persoon. Ze had zo’n oog voor visuele stijl, ze was het soort cameravrouw die je wilde zien slagen, omdat je wilde dat ze het voor elkaar kreeg... en ze was een fantastisch persoon. Er was geen enkele hoeveelheid druk die ze niet aankon. Ze was een geweldige medewerkster en een bondgenoot voor iedereen die voor haar camera stond. Iedereen die haar kende, steunde haar. Ik kan niet geloven dat dit in deze tijd nog kan gebeuren... Dit is een verschrikkelijke tragedie. Mijn hart gaat uit naar haar familie en in het bijzonder naar haar zoon. Ik ben vandaag zo verdrietig voor iedereen die haar kende en met haar samenwerkte.”

De Britse Piers Morgan reageert vol ongeloof op de het incident: “Hoe heeft dit in hemelsnaam kunnen gebeuren?”, vraagt hij zich af.

Ook acteur Elijah Wood, vooral bekend als Frodo uit ‘The Lord of the Rings’, kan amper geloven welk drama zich heeft afgespeeld op de filmset. “Absoluut gruwelijk en verwoestend nieuws over Halyna Hutchins. Mijn hart gaat uit naar haar familie.”

Het hart van regisseur Mike Flanagan, die onder meer ‘The Haunting of Hill House’ en ‘Chilling Adventures of Sabrina’ voor Netflix realiseerde, is gebroken door het nieuws. “Mijn hart breekt voor de familie en vrienden van Halyna Hutchins - dit is gruwelijk en verwoestend nieuws.”

En ook acteur Alex Winter, die in de VS furore maakte met de ‘Bill & Ted’-films, is diep bedroefd. “Innige deelneming aan de familie en vrienden van Halyna Hutchins. De crew zou nooit ‘onveilig’ mogen zijn op de set en als ze dat toch zijn, zou er altijd een duidelijke reden moeten zijn waarom.”

Het voorval met Alec Baldwin doet sterk denken aan een gelijkaardig incident in maart 1993. Acteur Brandon Lee, zoon van filmster Bruce Lee, overleed toen tijdens de opnames van de film ‘The Crow’. Het wapen dat toen gebruikt werd, moest losse flodders bevatten. Maar uit de autopsie bleek dat Brandon Lee geraakt werd door een kogel die vastzat in de loop en loskwam door de losse flodder. Zijn familie reageert nu ook via Twitter: “Onze harten gaan uit naar de familie van Halyna Hutchins en naar Joel Souza en alle betrokkenen bij het incident. Niemand zou ooit mogen gedood worden door een pistool op een filmset. Punt uit.”

Actrice Bitsie Tulloch, die rollen had in ‘Grimm’ en ‘Supergirl’, uit haar medeleven: “Veel verdriet op de set vanavond. Film- en televisieploegen werken zo hard en hun veiligheid moet worden gewaarborgd. Mijn hart breekt voor Halyna Hutchins, haar familie, de ‘Rust’-crew en iedereen die getroffen is door deze gruwelijke (en waarschijnlijk te voorkomen) tragedie.”

