Hollywood reageert bedroefd op overlijden Sean Connery: “James Bond zou onsterfelijk moeten zijn”

Khloé Kardashian was besmet met coronavi­rus: "Meest bizarre hoofdpijn gehad"

28 oktober Khloé Kardashian heeft eerder dit jaar corona gehad. De 36-jarige realityster is er een paar dagen behoorlijk beroerd van geweest, vertelt ze in de komende aflevering van ‘Keeping up with the Kardashians’.