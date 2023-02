Hollywood in rep en roer: vete tussen Selena Gomez en Hailey Bieber bereikt nieuw kookpunt

Celebrities Slachtof­fer Harvey Weinstein openbaart zichzelf: “Wil mijn leven terug”

De vrouw die slachtoffer is geworden van de verkrachting waarvoor Harvey Weinstein (70) donderdag werd veroordeeld, heeft zichzelf geopenbaard. In een interview met ‘The Hollywood Reporter’ onthult Evgeniya Chernyshova haar identiteit. “Ik wil me niet meer verstoppen”, aldus het voormalig model en actrice.