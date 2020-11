“Hollywood-carrière Johnny Depp voorgoed voorbij na smaadzaak”

Celebrities Amber Heard haalt slag thuis: Johnny Depp verliest rechtszaak tegen The Sun (maar gaat meteen in beroep)

2 november Bijna drie maanden na het einde van de rechtszaak is de kogel eindelijk door de kerk. Rechter Andrew Nicol heeft beslist dat Johnny Depp (57) de smaadzaak die hij aanspande tegen de Britse krant The Sun verloren heeft. De krant had hem een ‘wife beater’ (vrouwenmishandelaar) genoemd in een artikel in 2018. Zijn ex Amber Heard, die The Sun bijstond en voor hen getuigde, haalt daarmee haar slag thuis: de rechter acht het bewezen dat Depp haar wel degelijk geslagen heeft. Johnny Depp liet na afloop van de zaak meteen weten in hoger beroep te gaan.